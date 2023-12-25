Мир 25 декабря 2023, 23:06 Военкомы сломали одесситу пальцы, призывая в ряды ВСУ Readovka: в Одессе военкомы сломали мужчине пальцы при вручении повестки Официальное интернет-представительство президента Украины

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В Одессе военкомы сломали пальцы мужчине, пытаясь скрутить его, «призывая» таким образом в ряды ВСУ. Военные напали на гуляющих супругов, сообщил Telegram-канал Readovka.

Военкомы скрутили мужчину и повалили на землю, все это на глазах его супруги. Женщина кричала «Что вы делаете?» и пыталась отбить мужа, снимая все на телефон. Мужчине сломали пальцы, якобы вручая ему повестку, именно так ответили военкомы на вопрос одесситки.

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Мужчина на земле кричал, что задыхается, и просил о помощи. Полиция помогала скручивать мужчину, называя его уклонистом. Разговор вели на русском языке, на нем же говорили представители правопорядка.

Ранее стало известно, что Верховная рада на Украине рассмотрит законопроект, в котором уклонистов ограничат в правах. О каких ограничениях идет речь в законе, депутаты не сообщили. Украинцы будут получать электронные повестки даже за границей, об этом сообщило Минобороны страны.