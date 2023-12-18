Мир 18 декабря 2023, 16:02 Украинских уклонистов от мобилизации ограничат в правах Депутат Рады Безуглая анонсировала ограничение прав уклонистов от мобилизации Ministry of Defense of Ukraine

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Верховная рада Украины рассмотрит новый закон о рекрутинге, мобилизации и службе в армии, предусматривающий ограничение введение нормы с ограничением прав для уклонистов. Об этом на своей странице в Facebook* написала депутат от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая.

Она пояснила, что для вошедших в категорию годных для военной службы украинцев есть два пути: подать заявку через рекрутеров и получить на выбор специализацию и место службы или дождаться повестки.

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«Идея в том, что если ты доброволец, тебя государство обслуживает. Если нет, может применить принуждение. Если ты уклонист — ограничение прав», — написала Безуглая.

В каких именно правах ограничат уклонистов, депутат не уточнила.

Среди других нововведений — снижение призывного возраста по мобилизации с 27 до 25 лет, обязательная постановка на военный учет и прохождение подготовки женщин.

Также отсрочку убрали для бывших депутатов Рады, но оставили для действующих. Кроме того, к раздаче повестки власти планируют привлечь сотрудников полиции. Ранее этим занимались только представители военкоматов.

Но и они без дела не останутся. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщил о появлении в Обуховском районе Киевской области мобильных блокпостов, где военкомы станут вручать повестки и задерживать уклонистов от мобилизации.

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