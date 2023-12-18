18 декабря 2023, 16:02
Украинских уклонистов от мобилизации ограничат в правах
Депутат Рады Безуглая анонсировала ограничение прав уклонистов от мобилизации
Верховная рада Украины рассмотрит новый закон о рекрутинге, мобилизации и службе в армии, предусматривающий ограничение введение нормы с ограничением прав для уклонистов. Об этом на своей странице в Facebook* написала депутат от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая.
Она пояснила, что для вошедших в категорию годных для военной службы украинцев есть два пути: подать заявку через рекрутеров и получить на выбор специализацию и место службы или дождаться повестки.
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«Идея в том, что если ты доброволец, тебя государство обслуживает. Если нет, может применить принуждение. Если ты уклонист — ограничение прав», — написала Безуглая.
В каких именно правах ограничат уклонистов, депутат не уточнила.
Среди других нововведений — снижение призывного возраста по мобилизации с 27 до 25 лет, обязательная постановка на военный учет и прохождение подготовки женщин.
Также отсрочку убрали для бывших депутатов Рады, но оставили для действующих. Кроме того, к раздаче повестки власти планируют привлечь сотрудников полиции. Ранее этим занимались только представители военкоматов.
Но и они без дела не останутся. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщил о появлении в Обуховском районе Киевской области мобильных блокпостов, где военкомы станут вручать повестки и задерживать уклонистов от мобилизации.
*Facebook — запрещенная в России социальная сеть. Принадлежит компании Meta, чья деятельность в РФ призналиэкстремистской.
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