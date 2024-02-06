Мир 06 февраля 2024, 19:25 Военкомат в Полтаве призвал уехавших из страны школьников вернуться и встать на учет Военком Полтавы попросил школьников вернуться из-за границы и встать на учет Pxhere

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Уехавшие за границу украинские школьники должны вернуться в стать на воинский учет. Такое заявление сделал представитель полтавского военкомата Роман Истомин в эфире местного телеканала «ИРТ Полтава».

Он отметил, что юношам не будут направлять письма, например, за границу о том, что те должны явиться. Но молодые люди должны к 17 годам вернуться, чтобы получить в военкоматах приписные удостоверения.

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«В целом — да, он (школьник — прим. ред.) должен вернуться на Украину, если он все еще гражданин Украины, он подлежит приписке», — подчеркнул Истомин.

Ранее военное положение на Украине продлили до 13 мая. Верховная рада также утвердила указ о продолжении мобилизации, документ поддержали 323 члена парламента. При этом однопалатный парламент Украины сократил сроки подачи альтернативных законопроектов о призыве, писал RT.