Мир 20 апреля 2024, 22:54 Военком на Украине открыл стрельбу, спасаясь от нападения мирных жителей Военком в Черновицкой области открыл стрельбу из-за нападения гражданских Freepik

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Местные жители напали на сотрудника военкомата в Черновицкой области, и тот открыл стрельбу. Об этом сообщила служба связей с общественностью Территориального центра комплектования в Facebook*.

«Сегодня возле села Чорногузы во время исполнения оповещения военнослужащий Выжницкого района ТЦК и СП подвергся нападению группы мирных жителей <…> Чтобы защитить свою жизнь и здоровье, военком обстрелял землю», — сказано в публикации.

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Люди заблокировали машину военкома. Во время стрельбы никто не пострадал. Сейчас выясняют причины случившегося, ждут ответа от правоохранительных органов. Как заявили в Черновицком военкомате, прерывание работы военных со стороны других лиц могут наказать сроком от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Закарпатской области Украины военкомы задержали мужчину, вывезли его в лес и обвинили в попытке незаконно выехать из страны. Теперь местному жителю грозит штраф.

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