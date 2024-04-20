20 апреля 2024, 22:54
Военком на Украине открыл стрельбу, спасаясь от нападения мирных жителей
Военком в Черновицкой области открыл стрельбу из-за нападения гражданских
Местные жители напали на сотрудника военкомата в Черновицкой области, и тот открыл стрельбу. Об этом сообщила служба связей с общественностью Территориального центра комплектования в Facebook*.
«Сегодня возле села Чорногузы во время исполнения оповещения военнослужащий Выжницкого района ТЦК и СП подвергся нападению группы мирных жителей <…> Чтобы защитить свою жизнь и здоровье, военком обстрелял землю», — сказано в публикации.
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Люди заблокировали машину военкома. Во время стрельбы никто не пострадал. Сейчас выясняют причины случившегося, ждут ответа от правоохранительных органов. Как заявили в Черновицком военкомате, прерывание работы военных со стороны других лиц могут наказать сроком от пяти до восьми лет лишения свободы.
Ранее в Закарпатской области Украины военкомы задержали мужчину, вывезли его в лес и обвинили в попытке незаконно выехать из страны. Теперь местному жителю грозит штраф.
*Соцсеть Facebook принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.
Стрельба
Украина
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