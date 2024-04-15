Мир 15 апреля 2024, 21:25 «Выкинули в лесу». На Украине военкомы придумали новый способ штрафовать граждан На Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу РИА «Новости»

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В Закарпатской области Украины сотрудники военкомата задержали молодого человека, вывезли его в лес и обвинили в попытке незаконно покинуть страну. Об этом сообщило местное издание «Страна».

Об инциденте рассказала жительница Львова. По ее словам, их автомобиль задержали люди в камуфляже, ее парня увезли в Мукачевский военкомат, где держали несколько часов, а потом вывезли в лес на границе со Словакией, где его задержали пограничники

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Теперь ему грозит штраф.

Ранее украинские пограничники задержали пятерых граждан страны, которые пытались сбежать в Румынию под видом волонтеров «Красного Креста». Они попытались покинуть Украину на автомобиле через один из пунктов пропуска.

В четверг, 11 апреля, Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации. По новым правилам, все военнообязанные украинцы должны встать на учет в военкомате в течение 60 дней.