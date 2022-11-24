24 ноября 2022, 15:51
Водоснабжение восстановили во всех районах Киева
Мэр Киева Кличко заявил о восстановлении водоснабжения во всех районах украинской столицы
Водоснабжение во всех районах Киева удалось восстановить. Коммунальная система города пока не вышла на полную мощность. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
«Водоснабжение восстановлено во всех районах столицы», — написал он.
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Кличко обратил внимание, что понадобится время для выхода всей системы подачи воды на полную мощность.
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В некоторых домах, уточнил мэр Киева, давление воды может быть слабым. Это ощутили горожане, чьи квартиры расположены на верхних этажах многоэтажек. Специалисты «Киевводоканала» работают над стабилизацией ситуации.
В среду, 23 ноября, Киев и Харьков, а так же вся Одесская область, остались без света. Киевское метро остановили. Кроме того, в жилых домах жителей украинской столицы пропала вода. Кличко попросил жителей сделать ее запасы.
Киев
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