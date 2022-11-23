Мир 23 ноября 2022, 16:10 Вся Одесская область, Киев и Харьков остались без света после ракетных ударов УНИАН: шесть городов Украины, включая Киев, частично обесточены после ракетных ударов РИА «Новости»

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Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольная Украине территория Запорожья частично остались без электроснабжения. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

«Хмельницкий, Харьков, Киев, Львов, Николаев, Запорожье — частично без света», — отметили в публикации.

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Частично обесточен город Луцк в Волынской области. Уточняется, что остановлено киевское метро, движение кольцевой электрички, в городе фиксируются перебои с интернетом.

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«Укрэнерго» уточнило, что аварийные отключения света в разных районах страны могут длиться около суток. Кроме того, по данным местных властей, отключено электроснабжение Одесской области. Три энергоблока остановили на Южно-Украинской АЭС.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил отключение света и воды в Киеве.

«Из-за обстрелов водоснабжение приостановлено по всему Киеву. Специалисты „Киевводоканала“ работают над тем, чтобы восстановить его в кратчайшие сроки. Просим на всякий случай запастись водой», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду и свет в дома киевлян.

В ночь на 23 ноября в Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу, написал RT.