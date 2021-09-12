Водитель такси сбил пешеходов в Токио. Погибли два человека

В Токио такси неожиданно выехало на тротуар и врезалось в пешеходов. На месте погибла 73-летняя женщина. В тяжелом состоянии находится 30-летний мужчина. Пострадали еще четверо прохожих.

В больнице скончался 64-летний водитель такси, сообщило агентство Кyodo. Точные причины его смерти устанавливаются. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении правил дорожного движения.

Также стало известно, на табло автомобиля, где указан его статус, занято или свободно, горел сигнал SOS. Обычно он включается при чрезвычайных обстоятельствах.

Очевидцы рассказали, что перед аварией такси стояло на светофоре в ожидании зеленого сигнала. Внезапно, громко сигналя, машина сорвалась с места. След торможения найти не удалось.

В Москве 17-летний водитель машины, ехавший без прав, сбил проходившую по тротуару женщину с пятилетним ребенком. Сейчас она находится в больнице. Врачи сообщили о болях в ногах и разбитой голове. Ее сын госпитализирован в другом медучреждении. О его состоянии пока ничего неизвестно.