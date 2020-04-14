«Пока не ввели штрафы, все продолжали гулять». Жители Франции рассказали о жизни в условиях карантина

Эммануэль Макрон продлил карантин в стране до 11 мая. Он также заявил, что границы Франции со странами, не являющимися членами ЕС, будут закрыты минимум до середины июля. Эпидемия унесла жизни почти 15 тысяч человек. Всего заражены чуть более 98 тысяч. Местные жители рассказали «360» об обстановке в стране и действиях правительства.

«Люди смирились»

Рассказывает Ляман, город Тулуза

Помню, паника началась в конце февраля. За три недели до карантина отовсюду исчезли маски и антисептики. Сейчас уже успокоились. При этом, когда ввели карантин, первые две недели люди не воспринимали его всерьез. Люди выходили на улицу гулять, устраивали пикники. До сих пор, когда я выезжаю за продуктами, мне кажется, что людей в городе многовато. Но в целом мне кажется, что народ наконец смирился с положением.

Для выхода из дома нужно либо онлайн, либо распечатать и заполнить специальный бланк. В нем указываешь свои данные, адрес проживания, время и цель выхода из дома. На прогулку дается один час. Уходить дальше, чем на километр, от своего дома нельзя. Люди, которые ездят на работу, помимо этого бланка должны носить с собой еще документ от работодателя с подтверждением.

В некоторых регионах есть комендантский час. В нашем, например, нельзя выходить позже десяти вечера. На прошлой неделе в Париже попыталась установить комендантский час для бегунов. Их очень много скапливалось на улицах. В итоге им запретили бегать с десяти до семи вечера, но стало только хуже. Теперь все просто разом выходят бегать в семь вечера.

Полиция стоит везде: на дорогах, в городе. Помню, в первую неделю я выехала за продуктами, и буквально через пару километров меня остановила полиция, проверила мои документы и наличие бланка

И я без проблем поехала дальше. Если такого документа с собой нет, то грозит штраф от 135 евро и выше.

В магазинах сейчас спокойно, соблюдаются очереди и расстояние в два метра. Вход сделали с одной стороны, а выход с другой. Я лично все заказываю на сайте, а потом просто приезжаю в магазин и забираю продукты. За месяц карантина я в магазин ездила от силы раз пять.

Школьники и студенты с самого начала карантина перешли на дистанционное обучение. Те, кто мог работать дистанционно, перешли на работу из дома. Те, кто не мог, стали получать пособие.

Государство выплачивает людям, которые не могут сейчас работать, 84% их зарплаты. Компании, в которых эти люди работают, могут выплачивать им оставшиеся 16%. Фирма, где я работаю, так и сделала. По сути, я сейчас на пособии и получаю 100% своей зарплаты. Следовательно, я ничего не теряю, кроме премий, которые иногда выплачивали на работе.

Есть специальные органы, которые помогают людям с оплатой аренды квартир, предоставляют бесплатно продукты питания и многое другое. Хотели еще открыть центр для бездомных

А еще можно зарегистрироваться на сайте, где люди вывешивают объявления о помощи. Например, сейчас будет сезон фруктов и фермерам нужна помощь в их сборе. Раньше на такие сезонные сборы приезжали ребята из Польши, а теперь границы закрыты.

Сложно пока сказать, как карантин сказался на людях. Я даже не знаю, как он повлиял на меня. Одно ясно: самый ужасный удар пришелся по экономике.

«Все стали более раздражительными»

Рассказывает Зоя, город Шамбери

Особой паники я не заметила. Когда иду за продуктами, то вижу, как люди гуляют по центру. Человек десять точно на каждой площади соберется. Иногда кажется, что единственный, кто паникует, — это президент. У нас пик эпидемии планировался на 4 апреля, но он не наступил. Оно и понятно, потому что с продолжительностью карантина люди стали расслабляться и количество зараженных не уменьшается.

Меры везде практически одинаковые, но у нас город более-менее маленький. Военных нет, но есть полицейские. За те разы, что я выходила за продуктами или на пробежку, ко мне ни разу не подходили и не спрашивали ни паспорт, ни бланк, необходимый для выхода из дома.

Полиция чаще всего подходит к тем, кто вдвоем ходит, потому что это запрещено, и к тем, кто сидит на улице, потому что это тоже запрещено

Не помню, сколько платишь за первое нарушение, но за второе придется отдать 1400 евро.

Не знаю почему, но французы относятся с большим скепсисом к Макрону. Из-за этого и действия правительства воспринимают не очень хорошо, хотя одобряют ограничительные меры. Например, они могут заострять внимание на том, какие фразы и сколько раз он использовал в своей речи. Мол, он ощущает себя королем, но ничего не делает. Я вижу другую картину.

На самом деле карантин не соблюдают ни русские, ни французы, ни кто-либо другой. Его соблюдение зависит от действий властей. Пока у нас не сделали полную изоляцию со штрафами и полицией, никто не сидел дома

Помощи оказывается очень много. Государство выплачивает многим зарплату. Оплата ЖКХ отменена. Насколько я знаю, оплата за квартиры тоже отменена. Всем студентам, которые написали, что нуждаются в деньгах, скинули на карту 300 евро.

Когда покупаешь что-то в магазине, терминал всегда предлагает округлить сумму. Например, заплатить не пять евро и сколько-то центов, а шесть. И вот эта небольшая доплата уйдет на помощь борьбе с коронавирусом.

Власти скупили несколько тысяч мест для людей в отелях, потому что они боятся за женщин, страдающих от домашнего насилия. Теперь эти женщины могут зайти в магазин, обратиться к кассиру, он вызовет полицию — и ее увезут в безопасное место

Я очень переживаю по поводу COVID-19, потому что у нас очень много умерших. Примерно на 20 тысяч выздоровевших около 12 тысяч умерших. Но это можно объяснить тем, что у нас гораздо меньше аппаратов ИВЛ, чем у той же Германии.

Чувства двоякие получаются. С одной стороны, себя спокойно здесь чувствую, не боюсь полиции и знаю, что если со мной что-то случится, то мне помогут. Но с другой, очень тревожно из-за высокой смертности.

В целом мало что изменилось, наверное. Люди стали более раздражительными, потому что постоянно дома сидят. Ну и, пожалуй, в семье, где я живу и работаю, теперь, возможно, войдет в привычку мыть руки после прихода с улицы. Ибо раньше ребенок, когда приходил с отцом после прогулок, ни разу руки не мыл.

Возмущаются «желтые жилеты»

Рассказывает Арина, город Лион

Могу сказать, что люди стали относиться к ситуации серьезнее. Конечно, находятся те, кто выходит на улицу под предлогом занятия спортом, а сами смотрят в телефон и курят. Но таких меньшинство и большую часть времени улицы пустуют.

Если говорить об общем мнении по поводу властей и их действий, я бы сказала, что все более-менее довольны. Возмущаются по большей части «желтые жилеты».

Военных в городе я не видела. Полиция останавливала меня всего один раз. Я и живу в более тихом районе. Например, в центре все-таки пооживленнее будет. У нас там даже набережную решили закрыть, потому что слишком много людей приходило туда бегать.

Многие ходят в масках и перчатках.

В большинстве продуктовых действуют одни и те же правила. Например, в тот, куда я хожу, запускают максимум двадцать человек

Я не могу сказать, что появился дефицит продуктов. Просто некоторые товары стали быстрее разлетаться. Например, муку, сахар и яйца скупают быстро. Еще люди стараются выбирать то, что подешевле, и то, что можно приготовить не сразу. Например, замороженные продукты. Просто выбора стало поменьше. Забавно еще, что в начале карантина многие стали закупаться алкоголем.

По поводу работы все обстоит таким образом. Если человек не имеет возможности работать удаленно и при этом получает больше средней заработной платы во Франции — это около 1100 или 1300 евро, — то ему государство выплачивает 84% его зарплаты. Если человек получал среднюю зарплату или меньше, то правительство выплачивает ему всю сумму.

Существует также ряд профессий, которые обязаны функционировать даже в таких условиях. Например, банки не могут закрыться. Как рассказала мне знакомая из этой сферы, им сделали посменную работу. Одну неделю работает одна команда, следующую — уже другая.

Школы и университеты перешли на дистанционное обучение.

Недавно стало известно, что у школьников не будет выпускных экзаменов. Им поставят оценки по текущим отметкам, а не по результатам экзаменов

В университетах пока все непонятно. Выпускники пока не знают, как будут заканчивать обучение. Им должны все объяснить в течение следующих 15 дней.

Людям сейчас тяжело. В моем городе очень много студентов, которые снимают крохотные квартиры. Находиться в них сутки напролет в одиночестве сложно. Это плохо влияет на психику.

Страна, хоть и предпринимает все возможное по борьбе с пандемией, в больницах все равно не хватает масок и других вещей. Страдает экономика, и никто не знает, что будет дальше.

И все-таки люди стараются держаться. Государство помогает малоимущим семьям. Разные ассоциации бесплатно или за небольшие деньги продают наборы еды.

Ну и каждый день, в восемь вечера, все выходят на балконы или в свой двор и хлопают врачам, которые остаются в больницах.