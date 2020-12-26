Во Франции раскритиковали закрытие границ с Великобританией
Об этом сообщило РИА «Новости». Он напомнил, что новый штамм вируса уже выявлен и в других странах. По словам эксперта, население Европы настолько масштабно перемещается между странами, что настоящая изоляция практически невозможна.
Также Лельевр напомнил, что нет данных о том, что новая разновидность инфекции опаснее обычной. Он подчеркнул, что во Франции все под контролем.
Ранее новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, обнаружили еще и в Швеции. Информацией поделилась руководитель отдела Агентства общественного здравоохранения Швеции Сара Бюфорс.
Один случай инфицирования мутировавшим вариантом вируса подтвержден в провинции Седерманланд. Гражданин Швеции, прибывший из Соединенного Королевства, находился на карантине. Никто в его семье не подхватил вирус.
Бюфорс призвала всех туристов из Англии пройти тестирование и самоизолироваться.
В Великобритании о новой разновидности коронавируса сообщили в середине декабря.