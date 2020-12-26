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    26 декабря 2020, 19:00

    Во Франции раскритиковали закрытие границ с Великобританией

    Дарья Морозова

    Французский медик Жан-Даниэль Лельевр назвал бесполезным закрытие границ с Великобританией из-за нового штамма коронавируса.
    Во Франции раскритиковали закрытие границ с Великобританией

    Об этом сообщило РИА «Новости». Он напомнил, что новый штамм вируса уже выявлен и в других странах. По словам эксперта, население Европы настолько масштабно перемещается между странами, что настоящая изоляция практически невозможна.

    Также Лельевр напомнил, что нет данных о том, что новая разновидность инфекции опаснее обычной. Он подчеркнул, что во Франции все под контролем.

    Ранее новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, обнаружили еще и в Швеции. Информацией поделилась руководитель отдела Агентства общественного здравоохранения Швеции Сара Бюфорс.

    Один случай инфицирования мутировавшим вариантом вируса подтвержден в провинции Седерманланд. Гражданин Швеции, прибывший из Соединенного Королевства, находился на карантине. Никто в его семье не подхватил вирус.

    Бюфорс призвала всех туристов из Англии пройти тестирование и самоизолироваться.

    В Великобритании о новой разновидности коронавируса сообщили в середине декабря.