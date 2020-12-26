«Британский» штамм коронавируса добрался до Швеции

Один случай инфицирования мутировавшим вариантом вируса подтвержден в провинции Седерманланд. Гражданин Швеции, прибывший из Соединенного Королевства, находился на карантине. Никто в его семье не подхватил вирус.

Бюфорс призвала всех туристов из Англии пройти тестирование и самоизолироваться.

В середине декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что местные ученые выявили мутировавший вариант коронавируса. Он может быть причиной быстрого распространения COVID-19 в юго-восточной части страны. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что новый штамм может быть на 70% заразнее. Однако пока нет доказательств его большей летальности.

Япония временно закрыла въезд в страну. Ограничения вступают в силу 28 декабря и действуют до конца января 2021 года. Новую мутацию коронавируса выявили как минимум у пяти японцев, прибывших из Великобритании. Первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса также выявили во Франции. Инфекцию подхватил мужчина, который сейчас находится в самоизоляции дома.

Любое послабление приведет к резкому росту числа заболевших, уверены ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе.