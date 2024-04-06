Спецоперация 06 апреля 2024, 19:06 «Столько жизней потеряно!» Филиппо призвал прекратить поддержку Украины Филиппо: западные СМИ заговорили о возможном прорыве фронта ВСУ на Украине РИА «Новости»

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В западной прессе начали появляться сообщения о том, что российская армия может прорвать фронт на Украине. Такое заявление сделал лидер французской фракции «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Западные СМИ наконец-то проболтались!» — написал он.

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Филиппо призвал экстренно приступить к мирным переговорам по Украине, а также прекратить поддерживать киевский режим деньгами и оружием.

«Столько времени потрачено впустую, столько жизней потеряно!» — подчеркнул он.

Ранее газета Politico сообщила, что французский политик Марин Ле Пен в случае своей победы на выборах президента прекратит помогать Украине. В 2027 году она планирует в четвертый раз участвовать в борьбе за кресло главы государства.