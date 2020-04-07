    07 апреля 2020, 13:37

    Во Франции оштрафовали мужчину, который выгуливал кошку

    Эля Данилюк

    Гулять — только с собакой. За других животных — получите штраф. Во Франции мужчина, который решил, что его кошке просто необходим променад на улице, получил наказание на 135 евро. Об этом сообщило местное издание 20 Minutes.

    Житель французского городка Гар заплатит штраф за то, что прогулялся на улице с кошкой на поводке. Мужчину заметили благодаря системе дронов, которые летают по всему округу и выслеживают нарушителей режима карантина. Как пишут в издании, животное при этом «не выглядело так, будто оно привыкло к подобным прогулкам на улице».

    Помимо этого, во время проверки документов мужчина не предоставил пропуск на право выхода из дома. Поэтому он получил законный штраф в 135 евро.

    Во Франции, как и в некоторых странах Европы, ужесточены меры карантина на фоне быстрого распространения коронавирусной инфекции. Помимо закрытия всех кафе, ресторанов, кинотеатров и торговых центров, власти ввели обязательные формуляры для того, чтобы выйти из дома. Покинуть квартиру нельзя без официальной бумаги даже для того, чтобы выгулять домашнее животное.

    Тем временем, в России начали массово избавляться от домашних животных. В первую очередь эта тенденция коснулась собак. Их пытаются сдать в приюты или выгоняют на улицу.