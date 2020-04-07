Во Франции оштрафовали мужчину, который выгуливал кошку

Житель французского городка Гар заплатит штраф за то, что прогулялся на улице с кошкой на поводке. Мужчину заметили благодаря системе дронов, которые летают по всему округу и выслеживают нарушителей режима карантина. Как пишут в издании, животное при этом «не выглядело так, будто оно привыкло к подобным прогулкам на улице».

Помимо этого, во время проверки документов мужчина не предоставил пропуск на право выхода из дома. Поэтому он получил законный штраф в 135 евро.

Во Франции, как и в некоторых странах Европы, ужесточены меры карантина на фоне быстрого распространения коронавирусной инфекции. Помимо закрытия всех кафе, ресторанов, кинотеатров и торговых центров, власти ввели обязательные формуляры для того, чтобы выйти из дома. Покинуть квартиру нельзя без официальной бумаги даже для того, чтобы выгулять домашнее животное.

Тем временем, в России начали массово избавляться от домашних животных. В первую очередь эта тенденция коснулась собак. Их пытаются сдать в приюты или выгоняют на улицу.