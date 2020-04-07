Россияне из-за коронавируса начали массово отказываться от собак

Москвичи и жители других городов России на фоне пандемии коронавируса начали массово избавляться от домашних животных. В первую очередь эта тенденция коснулась собак. Их пытаются сдать в приюты или выгоняют на улицу.

Telegram-канал Mash опубликовал обращение к россиянам, которое записала директор фонда «Собаки, которые любят» Юлия Лындина.

«Очень много противоречивой информации о том, что животные могут и, более того, являются переносчиками коронавируса. Это неправда. Очень многие люди стали отказываться от своих домашних животных. Мы очень просим их не делать этого», — попросила Лындина.

По данным Mash, ежедневно в муниципальный приют собак в Щербине поступает около 40 звонков с просьбой принять животное. В частные организации россияне обращаются примерно десять раз за день. Им отказывают, так как приюты закрыты на карантин. Telegram-канал отметил, что «самые бездушные» оставляют питомцев на улице.

Тем не менее, в Оренбурге и Челябинске все еще находятся люди, которые хотят взять собаку. Но забрать ее из питомника они смогут только по окончании карантина.

Народный артист РСФСР, дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что люди не могут заразиться COVID-19 от своих питомцев.