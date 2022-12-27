Мир 27 декабря 2022, 23:12 Внучка Чаплина призналась в усталости от стереотипов о «плохих русских» Актриса Уна Чаплин раскритиковала стереотип о «плохих русских» в западном кино Pxhere

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Внучка Чарли Чаплина Уна призналась, что ее утомили стереотипы и образы «плохих русских» в западных фильмах. Об этом она заявила в интервью газете Independent.

Уна Чаплин — испано-британская актриса. Она снялась в новой совместной работе Британии и США — шпионском фильме «Госизмена». В киноленте показаны «плохие русские» и «герои-британцы». Актриса призналась, что устала от таких стереотипов.

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«Я так устала от того, что русские — плохие парни», — высказалась внучка Чаплина.

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Она задумалась, способен ли кто-то придумать «более лучший стереотип», с которым можно будет работать.Уна выступила за то, чтобы оставить идеологическое противостояние с Россией в прошлом.

«Будет здорово, когда идеологическая война, которую мы ведем с Россией, останется в прошлом», — добавила она.

Политик и общественный деятель, кандидат психологических наук Франц Клинцевич в беседе с «360» заявил, что коллективный Запад не считает русских за людей. Они внушают своим подчиненным, что убийство россиян не будет преступлением для джентльмена, пояснил он.