Внучка Байдена показала фото его собаки перед «инаугурацией»

В Белом доме появился новый питомец — немецкая овчарка по кличке Мейджор, которую избранный президент Джо Байден взял из приюта. Животному устроили собственную «инаугурацию».

Снимок пса опубликовала в Twitter внучка Байдена Наоми. На нем овчарка разлеглась на лежаке, а рядом с ней расположился сам Байден.

«К „индогурации“ готовы», — написала девушка.

Мейджор стал первой собакой из приюта, поселившейся в Белом доме. Он прошел «инаугурацию» на три дня раньше своего хозяина. Инициатором мероприятия выступила ассоциация Delaware Humane Association. Собранные на нем пожертвования пустят на благотворительность.

Сам Байден несколько месяцев назад пообещал возродить традицию, согласно которой все президенты США держали в Белом доме собак. Действующий президент Дональд Трамп ее нарушил.

После вступления Джо Байдена в должность главы государства в официальную резиденцию президента вместе с ним переедут две немецких овчарки. Мейджор попал в семью Байдена из приюта, Чемпа купили у заводчика. Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января.