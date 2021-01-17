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    17 января 2021, 14:17

    Овчарка Байдена пройдет инаугурацию раньше хозяина

    Алена Макаренко

    Немецкая овчарка по кличке Мейджор будет первым псом из приюта, который поселится в Белом доме. Собака пройдет инаугурацию на три дня раньше своего хозяина, избранного президента США Джо Байдена.
    Овчарка Байдена пройдет инаугурацию раньше хозяина

    Церемония «индогурации» первой собаки Штатов состоится 17 января. Инициатор мероприятия — ассоциация Delaware Humane Association. Все собранные пожертвования уйдут на благотворительность.

    «У нас большие радостные новости в завершении недели! Delaware Humane Association & Pumpkin Petcare приглашает вас и вашего щенка на крупнейшую в мире виртуальную вечеринку для собак в честь „индогурации“ Мейджора Байдена», — информация появилась в Facebook ассоциации.

    Инаугурация Байдена состоится 20 января. Несколько месяцев назад демократ пообещал вернуть традицию, согласно которой с начала XX века все президенты США держали собак в Белом доме. Действующий американский лидер Дональд Трамп нарушил ее.

    После инаугурации Байдена в Белый дом переедут две немецкие овчарки — Мейджор и Чемп. Вторую собаку избранный президент купил у заводчика.

    СМИ обратили внимание на Мейджора в конце ноября 2020 года, когда Байден сломал ногу во время игры с собакой. Несколько недель он носил ортопедические ботинки.

    Ранее в США временно убрали почтовые ящики ради безопасности перед инаугурацией Байдена.