Овчарка Байдена пройдет инаугурацию раньше хозяина

Немецкая овчарка по кличке Мейджор будет первым псом из приюта, который поселится в Белом доме. Собака пройдет инаугурацию на три дня раньше своего хозяина, избранного президента США Джо Байдена.

Церемония «индогурации» первой собаки Штатов состоится 17 января. Инициатор мероприятия — ассоциация Delaware Humane Association. Все собранные пожертвования уйдут на благотворительность.

«У нас большие радостные новости в завершении недели! Delaware Humane Association & Pumpkin Petcare приглашает вас и вашего щенка на крупнейшую в мире виртуальную вечеринку для собак в честь „индогурации“ Мейджора Байдена», — информация появилась в Facebook ассоциации.

Инаугурация Байдена состоится 20 января. Несколько месяцев назад демократ пообещал вернуть традицию, согласно которой с начала XX века все президенты США держали собак в Белом доме. Действующий американский лидер Дональд Трамп нарушил ее.

После инаугурации Байдена в Белый дом переедут две немецкие овчарки — Мейджор и Чемп. Вторую собаку избранный президент купил у заводчика.

СМИ обратили внимание на Мейджора в конце ноября 2020 года, когда Байден сломал ногу во время игры с собакой. Несколько недель он носил ортопедические ботинки.

Ранее в США временно убрали почтовые ящики ради безопасности перед инаугурацией Байдена.