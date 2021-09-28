ВМС США подготовили новую группу эсминцев для противодействия подлодкам России в Атлантике

Военно-морские силы Соединенных Штатов создали новую оперативную группу эсминцев, ее могут быстро развернуть в Атлантике для противодействия российским подводным лодкам. Информация об этом появилось в статье, которая опубликована на сайте издания Института ВМС США — USNI News.

«Корабли будут готовы выполнять целый спектр задач, в том числе отслеживать подводную активность России в Атлантике и защищать территории нашей страны с моря», — заявил командующий надводными силами ВМС США в Атлантике контр-адмирала Брендана Маклейна.

Группа называется Greyhound. В ее состав изначально войдут эсминцы Thomas Hudner и Donald Cook. Уже в январе 2022 года к ней присоединится эсминец Sullivans, позже — Cole и Gravely. В это время Dоnаld Сооk отправят на техобслуживание.

Оперативная группа будет находиться на базах ВМС США: «Мэйпорт» во Флориде и «Норфолк» в Вирджинии. Маклейн отметил, что группа будет в состоянии полной боевой готовности к июню 2022 года.

Недавно стало известно, что ВМС Франции отказались праздновать победу в морской битве со своими коллегами из США по причине потери контракта на поставку атомных подлодок Австралии.