NYT: Франция отказалась отмечать с США юбилей морской битвы

Франция решила отказаться от совместного с США празднования юбилея морской битвы. Причиной стала потеря контракта на поставку атомных подлодок Австралии. Об этом сообщило издание The New York Times.

Юбилей морской битвы должны были отметить 17 сентября в посольстве Франции в Вашингтоне. Также мероприятия были запланированы для проведения на борту французского фрегата в Балтиморе. В Вашингтон уже приехал высокопоставленный представитель ВМС Франции, которого решили досрочно вернуть обратно.

«Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки», — заявило издание.

Речь идет о новом партнерстве США, Великобритании и Австралии. Первой инициативой оборонного альянса AUKUS станет создание атомных подлодок для Австралии. Страна отказалась покупать субмарины у Франции. Сумма контракта могла составить 66 миллиардов долларов.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, французская сторона была проинформирована о создании нового партнерства.

«Есть партнерство между США, Австралией и Великобританией, а есть другие, которые включают Францию и которые не включают. У Франции есть форматы с другими странами, которые не включают нас. Это часть того, как работает глобальная дипломатия», — пояснила она.

Франция и США должны были вместе отпраздновать 240-летие Чесапикского сражения. В бою французская эскадра сражалась на стороне США против британского флота.