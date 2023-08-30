30 августа 2023, 05:06
ВМС США продолжат эвакуацию кораблей и самолетов из Флориды в ожидании урагана
Navy Times: ВМС США эвакуируют корабли и самолеты из Флориды из-за урагана
Военно-морские силы США эвакуируют корабли и самолеты из штата Флорида в ожидании урагана «Идалия». Об этом сообщило издание Navy Times.
Ураган, которому присвоена третья категория из пяти возможных, ожидается на флоридском побережье Мексиканского залива в ночь на среду. Эвакуация кораблей началась в понедельник. Оставшиеся во Флориде самолеты переводятся в ангары.
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Во Флориде также объявили частичную эвакуацию населения из-за приближающегося урагана «Идалия».
В начале августа лесные пожары свирепствовали на Гавайях. Возгорание возникло из-за засушливого и жаркого климата. Пламя быстро распространилось из-за мощных порывов ветра, принесенного ураганом «Дора».
Жертвами лесных пожаров на Гавайях стали 67 человек. Пламя полностью уничтожило курортный город Лахайну на острове Мауи. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации, а спасатели начали эвакуировать местных жителей и туристов.
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Флорида
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