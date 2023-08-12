Мир 12 августа 2023, 05:53 Число жертв пожаров на Гавайях в США выросло до 67 Власти Мауи: число погибших при пожарах на Гавайях выросло до 67 Freepik

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Число погибших при пожарах на Гавайях выросло до 67. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на власти округа Мауи.

«Подтверждена гибель 67 человек», — сказано в сообщении.

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Ранее стало известно о лесных пожарах на островах Мауи и Большом. Возгорание появилось из-за засушливого и жаркого климата. Кроме того, пламя быстро распространяется в связи с мощными порывами ветра, принесенного ураганом «Дора».

Площадь некоторых пожаров достигала 400 гектаров. Пламя разгорелось на нескольких населенных пунктах, один их них — полюбившийся туристам город Лахайна.

Из-за сложившейся ситуации правительство страны перекрыло дороги, также приостановили работу общественного транспорта. Сотни граждан эвакуировали в безопасное место.

По словам губернатора штата Гавайи Джоша Грина, события на острове оказались настоящей катастрофой. Пожары уничтожили крупные города, от некоторых регионов остался только пепел и руины.