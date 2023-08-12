12 августа 2023, 05:53
Число жертв пожаров на Гавайях в США выросло до 67
Власти Мауи: число погибших при пожарах на Гавайях выросло до 67
Число погибших при пожарах на Гавайях выросло до 67. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на власти округа Мауи.
«Подтверждена гибель 67 человек», — сказано в сообщении.
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Ранее стало известно о лесных пожарах на островах Мауи и Большом. Возгорание появилось из-за засушливого и жаркого климата. Кроме того, пламя быстро распространяется в связи с мощными порывами ветра, принесенного ураганом «Дора».
Площадь некоторых пожаров достигала 400 гектаров. Пламя разгорелось на нескольких населенных пунктах, один их них — полюбившийся туристам город Лахайна.
Из-за сложившейся ситуации правительство страны перекрыло дороги, также приостановили работу общественного транспорта. Сотни граждан эвакуировали в безопасное место.
По словам губернатора штата Гавайи Джоша Грина, события на острове оказались настоящей катастрофой. Пожары уничтожили крупные города, от некоторых регионов остался только пепел и руины.
США
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