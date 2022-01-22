Германия купит для Украины полевой госпиталь вместо оружия

Правительство Германии выделило 5,3 миллиона евро для покупки полевого госпиталя для армии Украины. Об этом в интервью газете Welt am Sonntag заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

Она подчеркнула, что Германия не намерена поставлять Украине оружие, так как это не станет решением конфликта. Министр подчеркнула, что это общее мнение федерального правительства.

«В феврале Украине передадут полевой госпиталь, на который Германия выделила 5,3 миллиона евро», — заявила Ламбрехт.

Она напомнила, что страна уже передала властям Киева аппараты искусственной вентиляции легких и оказывает всю возможную медицинскую помощь для пострадавших бойцов украинской армии.

«Германия находится на стороне Украины. Мы должны сделать все, чтобы снизить эскалацию, но поставки оружия для решения этого вопроса не помогут», — подчеркнула министр.

Это не первый отказ Германии в поставках оружия на Украину. Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что правительство ФРГ запретило Эстонии передавать властям Киева артиллерийские гаубицы. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что правительство не поддерживает экспорт летального германского оружия.

Министерство обороны Эстонии сообщило, что вместе с Латвией получило разрешение от США на передачу Украине противотанковых и зенитных комплексов Javelin и Stinger.

Поставки вооружения на Украину начались после заявлений СМИ и политиков о подготовке Россией нападения на соседнюю страну. Официальные лица эти заявления неоднократно опровергали.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова указывала, что поставки странами НАТО летального вооружения в украинскую армию могут подтолкнуть Киев к силовому пути решения вопроса Донбасса.