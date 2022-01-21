Эстония передаст Украине противотанковый комплекс Javelin

Эстония передаст Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin. О предоставлении вооружения сообщило Минобороны балтийской республики.

«Эстония, Латвия и Литва предоставят дополнительную оборонную помощь, чтобы укрепить способность Украины защищать себя. Эстония предоставит противотанковые ракеты Javelin», — написала пресс-служба министерства в Twitter.

Оборонное ведомство уточнило, что зенитные ракетные комплексы Stinger украинской стороне передадут Латвия и Литва.

Ранее власти США разрешили странам Балтии предоставить Украине противотанковые и зенитные комплексы Javelin и Stinger. Без согласия американцев Эстония, Латвия и Литва не могли передавать вооружение, так как США выступают в качестве его производителя и поставщика.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к жителям своей страны. Он заявил, что государство не хочет войны, но должно быть готово к боевым действиям. При этом украинский лидер призвал население не поддаваться панике из-за возможной угрозы со стороны России.