Мир 25 марта 2023, 19:01 Вместо гимна России на ЧМ по боксу в Нью-Дели прозвучал концерт Чайковского РИА «Новости»: на ЧМ по боксу не включили гимн России в честь победительницы Демурчян

Читать 360tv в

В честь 18-летней спортсменки Анастасии Демурчян, победившей на женском чемпионате мира по боксу в Нью-Дели, не стали включать гимн России. Вместо этого организаторы поставили фрагмент Концерта для фортепиано с оркестром № 1 композитора Петра Чайковского. Об этом написало РИА «Новости».

Россиянка Демурчян завоевала золото в весовой категории до 70 килограммов, одержав победу над австралийской соперницей Фрэнсис Скотт. Судьи признали победителя единогласно. По правилам боксеры выступают на чемпионате мира под флагами своих стран, а в случае их победы исполняется гимн соответствующей страны.

Реклама

Национальный флаг во время награждения Анастасии Демурчян действительно подняли, однако на чемпионате включили не российский гимн. Кстати, фрагмент концерта Чайковского также выступал музыкальным сопровождением протокольных мероприятий с участием российской сборной на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

Сейчас российских спортсменов постепенно снова начали допускать к международным соревнованиям.