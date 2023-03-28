Эксклюзив 28 марта 2023, 19:06 Влияние США увидели в отказе Совбеза ООН поддержать расследование по «Северным потокам» Политолог Маркелов: отказ ООН в принятии резолюции по «Северным потокам» доказал вину США РИА «Новости»

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Совет безопасности ООН отказался поддержать внесенную Россией и Китаем резолюцию о проведении международного расследования по ситуациям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Как заявил в беседе с «360» политический советник и гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов, такой результат стал очередным доказательством вины США и их партнеров в организации диверсий.

Голосование в Совете безопасности ООН еще не свидетельствует о том, что международного расследования не будет, заметил он. Сегодня уже всем понятно, что за подрывами газопроводов стоят США и пытливые люди и различные организации сейчас занимаются сбором доказательств.

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«Подавляющее большинство стран мира заинтересовано в проведении расследования, потому что от подобного беспредельного поведения может пострадать любая труба или самолет», — заявил Маркелов.

Политсоветник добавил, что если участие США неоспоримо, то сейчас нужно понять, кто еще принимал участие в диверсиях. Понятно, что американцы стояли за разработкой и идеей подрыва газопровода, но выполнение вполне могли отдать спецслужбам других стран.

«Вина США подтверждается тем, что попытки организации расследования блокируются, вся информация утаивается, но сама история уже становится прозрачной, хотя основная расшифровка этого события нас ждет впереди», — подытожил Маркелов.

Резолюцию о создании международной комиссии для проведения расследования повреждений газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» поддержали Россия, Китай и Бразилия. США, Великобритания, Франция как постоянные члены организации, а также временные участники Албания, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, Объединенные Арабские Эмираты, Швейцария, Эквадор, Япония при голосовании воздержались.