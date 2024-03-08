Мир 08 марта 2024, 07:51 Властям Британии напомнили о возможности «затопления» их островного государства Депутат Затулин предупредил британцев, что их остров не является непотопляемым Freepik

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Руководство Великобритании поставляет Украине оружие, но забывает, что британское островное государство не является непотопляемым. Об этом РИА «Новости» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Он предположил, что экс-премьера Бориса Джонсона волнует история Крымской войны, поэтому политика тянет ко всему, что связано с Крымом, Севастополем и Черным морем.

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«Борис Джонсон — личность креативная, его будоражит не только призрак [экс-премьера Уинстона] Черчилля, о котором он написал книгу <…>, но и волнующие любого английского шовиниста воспоминания о Крымской войне», — рассказал Затулин.

Депутат напомнил о поставках британского вооружения ВСУ и об их политическом и историческом контексте. По его мнению, Великобритания, являясь островным государством, стремится к доминированию в море.

«Вот отсюда их особый интерес к Крыму, потому что мы знаем: Крым — это непотопляемый авианосец. А все их авианосцы, мягко говоря, потопляемы. Включая остров Великобритания», — заключил Затулин.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом возможность передачи ВСУ дальнобойных систем. Стороны обговорили вопрос совместного оборонного производства, а также поставки ПВО и оружейных комплексов.