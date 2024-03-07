Мир 07 марта 2024, 22:05 «Дальнобойные возможности». Зеленский обсудил с главой Минобороны Британии поставки оружия Министр обороны Британии Шаппс обсудил с Зеленским поставки дальнобойных систем РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры в Киеве с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, в центре внимания были такие вопросы, как усиление возможностей ПВО и поставки дальнобойных оружейных систем.

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Встреча состоялась на фоне информации о назначении бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании.

«Основное внимание — усилению ПВО, дальнобойным возможностям нашей армии <…>, а также вопросу совместного производства оружия», — написал Зеленский.

На фоне утечки в бундесвере по поводу поставок Украине дальнобойных ракет депутат Верховной рады Егор Чернев призвал Германию передать ВСУ системы Taurus для нанесения ударов по Крыму и по Крымскому мосту. Политик заявил, что Украина пытается «держать в тонусе» немецких коллег по этому вопросу.