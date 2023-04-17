Мир 17 апреля 2023, 14:49 Власти Венгрии сообщили о выявлении токсинов и ГМО в украинской кукурузе Глава Минсельхоза Венгрии Надь: в партиях украинской кукурузы нашли токсины и ГМО Pxhere

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Следы генетически модифицированных организмов (ГМО) и токсинов обнаружили в нескольких партиях кукурузы, поступившей в Венгрию из Украины, сообщил министр сельского хозяйства республики Иштван Надь. В интервью газете Magyar Nemzet он рассказал, что украинские аграрии применяют методы защиты растений, которые давно запретили в ЕС.

Глава Минсельхоза Венгрии отметил, что украинские специалисты получают свою продукцию в крупных хозяйствах с очень низкими производственными затратами. Это сказывается на ее качестве, поэтому сотрудники министерства уделяют особое внимание контролю пищевой безопасности. По словам министра, в стране уже обнаружили «несколько случаев заражения кукурузы микотоксинами, а также несколько случаев присутствия ГМО».

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«Кроме того, в двух случаях было обнаружено заражение сои», — уточнил Иштван Надь.

Министр добавил, что страна временно запретит ввоз зерновых и масличных культур, выращенных на Украине.

Ранее премьер Словакии Эдуард Хегер анонсировал приостановку импорта украинского зерна. По его словам, этот же запрет распространится и на некоторые другие товары, сообщили «Известия».

Такое же решение приняли власти Польши. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот шаг показательным.