17 апреля 2023, 04:00
«Очень показательно». Захарова оценила запрет Польши на импорт украинского зерна
Захарова назвала показательным решение Польши запретить импорт зерна с Украины
Решение властей Польши отказаться от украинского зерна является показательным. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале. По ее словам, это является доказательством фиктивной заботы нуждающихся в продовольствии.
Она процитировала министра развития и технологий Польши Вальдемара Буду, который отметил, что запрет коснулся транзита зерна с Украины в третьи страны.
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«Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна, как субъект, как антироссийский инструментарий», — указала она.
Захарова уверена, что с украинским населением никто разговаривать не будет, когда Варшава «поглотит остатки Украины».
«И очень показательно подобное решение с точки зрения разоблачения мнимой заботы западников о нуждающихся в продовольствии», — резюмировала представитель российского МИД.
Польские власти сообщили о запрете на ввоз зерна с Украины. По данным министерства развития и технологий республики, до 30 июня 2023 года импорт сельскохозяйственной продукции, производимой или ввозимой с территории Украины, на территорию Польши запрещен.
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