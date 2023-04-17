Мир 17 апреля 2023, 04:00 «Очень показательно». Захарова оценила запрет Польши на импорт украинского зерна Захарова назвала показательным решение Польши запретить импорт зерна с Украины РИА «Новости»

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Решение властей Польши отказаться от украинского зерна является показательным. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале. По ее словам, это является доказательством фиктивной заботы нуждающихся в продовольствии.

Она процитировала министра развития и технологий Польши Вальдемара Буду, который отметил, что запрет коснулся транзита зерна с Украины в третьи страны.

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«Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна, как субъект, как антироссийский инструментарий», — указала она.

Захарова уверена, что с украинским населением никто разговаривать не будет, когда Варшава «поглотит остатки Украины».

«И очень показательно подобное решение с точки зрения разоблачения мнимой заботы западников о нуждающихся в продовольствии», — резюмировала представитель российского МИД.

Польские власти сообщили о запрете на ввоз зерна с Украины. По данным министерства развития и технологий республики, до 30 июня 2023 года импорт сельскохозяйственной продукции, производимой или ввозимой с территории Украины, на территорию Польши запрещен.