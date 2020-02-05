Власти Украины уличили в подделке результатов переписи

В организации «Украинский центр общественных данных» провели эксперимент и доказали, что эти данные — фейк. Специалисты соотнесли коэффициент 0,888 с данными Госкомстата Украины. После нескольких повторений им удалось получить данные, которые выложил украинский министр Дмитрий Дубилет.

«Во-первых, Дубилет и его команда сфальсифицировали общенациональное исследование, сознательно введя в заблуждение всю Украину. Во-вторых, сделали это тупо и нелепо», — говорится в сообщении организации.

Недавно Кабмин Украины обнародовал данные о численности населения страны с разбивкой по регионам, с детализацией по возрасту и полу. Исследование, по заявлению властей, провели с использованием современных технологий, не так, как всегда (по стандарту ООН), что серьезно удешевило процесс. Как ранее рассказал Дубилет, на Украине сейчас вводят новую систему переписи населения на основе анализа данных SIM-карт.

На заявление общественников власти Украины пока не отреагировали.