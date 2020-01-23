Украинцев за девять лет стало меньше почти на 11,5 млн

Украинцев становится все меньше. В стране выяснили, что сейчас там проживает 37 миллионов человек. А это на 11,45 миллиона граждан меньше, чем было девять лет назад.

Как рассказал министр Кабмина Дмитрий Дубилет, на Украине вводят новую систему переписи населения. Специалисты будут подсчитывать число граждан с помощью анализа данных SIM-карт. Такой способ позволит сэкономить стране от 83 до 124 миллионов долларов. Первые два пробных этапа уже прошли в Киеве в декабре 2019 года.

«Три метода дали приблизительно одинаковый результат — 37,289 миллиона человек на территории Украины. К сожалению, эта цифра не включает людей, которые постоянно проживают за границей и на оккупированных территориях», — цитирует Дубилета РИА «Новости».

Перепись населения пройдет на Украине в 2020 году, прошлая проходила в 2001-м. Тогда насчитывалось 48,45 миллиона жителей страны.

В следующем году в России также пройдет перепись населения. Она продлится с 1 по 31 октября, а главной особенностью станут цифровые технологии. Граждане смогут сами заполнить переписной лист на портале госуслуг, а переписчики Росстата будут использовать планшеты. Национальный конкурс на выбор талисмана переписи уже стартовал и можно успеть принять участие. Автор-победитель получит 60 тысяч рублей.