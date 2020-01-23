    23 января 2020, 13:39

    Украинцев за девять лет стало меньше почти на 11,5 млн

    Дарья Бунякова

    Украинцев становится все меньше. В стране выяснили, что сейчас там проживает 37 миллионов человек. А это на 11,45 миллиона граждан меньше, чем было девять лет назад.
    Украинцев за девять лет стало меньше почти на 11,5 млн

    Как рассказал министр Кабмина Дмитрий Дубилет, на Украине вводят новую систему переписи населения. Специалисты будут подсчитывать число граждан с помощью анализа данных SIM-карт. Такой способ позволит сэкономить стране от 83 до 124 миллионов долларов. Первые два пробных этапа уже прошли в Киеве в декабре 2019 года.

    «Три метода дали приблизительно одинаковый результат — 37,289 миллиона человек на территории Украины. К сожалению, эта цифра не включает людей, которые постоянно проживают за границей и на оккупированных территориях», — цитирует Дубилета РИА «Новости».

    Перепись населения пройдет на Украине в 2020 году, прошлая проходила в 2001-м. Тогда насчитывалось 48,45 миллиона жителей страны.

    В следующем году в России также пройдет перепись населения. Она продлится с 1 по 31 октября, а главной особенностью станут цифровые технологии. Граждане смогут сами заполнить переписной лист на портале госуслуг, а переписчики Росстата будут использовать планшеты. Национальный конкурс на выбор талисмана переписи уже стартовал и можно успеть принять участие. Автор-победитель получит 60 тысяч рублей.