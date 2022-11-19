Мир 19 ноября 2022, 21:29 Власти Украины сообщили о начале эвакуации мирного населения из Херсона Вице-премьер Украины Верещук заявила о начале «добровольной эвакуации» из Херсона Херсон / РИА «Новости»

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Власти Украины готовят эвакуацию жителей подконтрольных южных территорий, включая мирное население Херсона. Об этом сообщила вице-премьер страны, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук, ее слова привело украинское агентство «Укринформ».

Министр отметила, что добровольная эвакуация горожан «уже начинается», а украинские власти возьмут на себя финансирование переезда.

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«Речь идет о том, что каждый по желанию сможет уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обслуживание и прочее», — сообщила Верещук.

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Власти составляют списки желающих покинуть территорию, разрабатывают маршруты. Переселенцев доставят в крупные города Украины, откуда они смогут уехать в любой город страны. Эвакуация необходима, потому что населению будет трудно пережить зиму, подчеркнула Верещук.

Херсонские власти сообщили о планах украинских военных начать мобилизацию. В настоящий момент в Херсоне и правобережье готовятся мобилизационные мероприятия всех граждан призывного возраста, сообщили источники в экстренных службах региона.