Власти Украины не поверили в возможное вторжение России

Офис президента Украины Владимира Зеленского не поверил в сценарий возможного военного вторжения России. Как сообщило издание «Страна.ua», украинская сторона подозревает США в сговоре с Россией ради уступок по части выполнения Минских соглашений.

Источник издания в дипломатических кругах отметил, что заявления в американских СМИ о возможном вторжении России являются лишь поводом заставить украинские власти пойти на уступки во внутренней политике, тогда как Владимир Зеленский не хочет выполнять эти требования.

Страна была энергетически и финансово независима до появления информации о вероятном военном конфликте с Россией. После публикаций с Украины ушла часть иностранных инвесторов, курс гривны упал, финансовое состояние ухудшилось.

«Окружение Зеленского говорит, что они в шоке от такого цинизма и двуличия администрации президента США Байдена», — сообщил источник.

Ранее Зеленский предложил президенту Байдену провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.