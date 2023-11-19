Мир 19 ноября 2023, 18:42 «Мы сделали все, но это не помогло». Американский офицер раскритиковал ВСУ Офицер Дэвис: военная поддержка со стороны Запада не принесла ВСУ результатов Freepik

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Запад оказывал Украине существенную военную и финансовую поддержку, но она не принесла никаких результатов. Об этом на своем YouTube-канале заявил американский подполковник Дэниел Дэвис.

Он напомнил, что США поставили на Украину пять тысяч бронемашин и вложили в украинскую армию миллиарды долларов, однако теперь очевидно, что Западу не стоит надеяться на победу ВСУ в конфликте.

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«Мы сделали все, но это не помогло отодвинуть линию фронта. <…> На каком основании кто-то думает, что что-либо изменится в будущем?» — задался вопросом эксперт.

Американский военный посоветовал украинскому руководству начать мирные переговоры до того, как страна столкнется с потерей территорий.

Ранее журналисты издания Military Watch спрогнозировали, что российские войска поставят точку в конфликте на Украине уже в 2024 году. По словам обозревателей, бойцы ВСУ потеряли боевой дух из-за провалившегося контрнаступления и «мясных штурмов». В украинской армии наблюдаются массовые случаи дезертирства, против которых не помогают даже репрессивные меры.