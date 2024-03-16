Мир 16 марта 2024, 09:56 Власти Украины начали эвакуацию жителей Сумской области Власти Украины начали эвакуацию жителей Сумской области рядом с границей РИА «Новости»

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Власти Украины приступили к эвакуации жителей населенных пунктов Сумской области неподалеку от границы с Россией. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на областную администрацию.

Всего свои дома покинули жители 22 населенных пунктов, эвакуация идет на территории шести общин.

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«Из Великописаревской общины Ахтырского района за последние три дня выехали 180 человек. В общей сложности из Сумской области эвакуировали 4523 человека, среди них — 829 детей», — отметили в администрации.

Власти Украины регулярно заявляют о принудительной эвакуации жителей в разных регионах страны. В частности, из Авдеевки в Донецкой Народной Республике вывозили пожилых и детей, но часть жителей отказались и решили остаться в своих домах.

В начале марта стало известно о принудительной эвакуации жителей ряда населенных пунктов в Харьковской области.