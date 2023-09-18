Мир 18 сентября 2023, 19:23 Власти уходящей под воду Тувалу внесли в конституцию пункт о вечном существовании страны Конституцию Тувалу пополнил пункт о вечном существовании страны Freepik

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В конституции тихоокеанского государства Тувалу появился новый пункт. Он гласит, что страна будет существовать даже после полного ухода под воду. Об этом сообщило издание RNZ.

Государство, которое располагается на атоллах и островах, постепенно уходит под воду из-за повышения уровня моря. Местные чиновники уверены, что Тувалу тонет из-за глобального потепления. Глава МИД Саймон Кофе объяснил, что конституцию изменили с учетом возможной потери страной физической территории.

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Сейчас государство занимает территорию в 25 тысяч квадратных метров. Там проживают 12 тысяч человек.

Несколько лет назад Кофе выступил на конференции ООН, стоя по колено в воде. Он был одет в строгий костюм, брюки были закатаны по колено. Сзади министра развивались флаги Тувалу. Так он хотел обратить внимание на проблему его страны. При этом многие ученые уверены, что повышение уровня Мирового океана — это временное явление.