Министр Тувалу выступил на конференции ООН по колено в воде

Министр иностранных дел островного государства Тувалу Саймон Кофе выступил на конференции ООН COP26 стоя по колено в воде. Поскольку конференция проходила онлайн, ему удалось записать такое необычное видеообращение. Момент записи запечатлели представители министра и опубликовали фото в Facebook.

На фотографии заметно, как Кофе, одетый в строгий костюм, закатал штаны и зашел за трибуну, установленную прямо посреди моря. Вода доходила ему до самых колен, а позади министра развевались государственные флаги. С помощью такого мирного и забавного акционизма деятель постарался привлечь внимание к борьбе Тувалу с повышением уровня океана.

Климатический саммит COP26 проходит с 31 октября по 12 ноября в шотландском городе Глазго. В конференции приняли участие представители из почти 200 стран. Они решают вопросы Парижского соглашения по климату и строят планы адаптации к изменениям климата. Делегаты со стороны России наравне с другими приняли участие в этом мероприятии.