Мир 12 июля 2023, 22:52 Эрдоган захотел лично обсудить с Путиным выдачу Украине главарей «Азова» Эрдоган понадеялся в августе лично обсудить с Путиным передачу Украине боевиков «Азова» РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что лично поговорит с российским коллегой Владимиром Путиным насчет ситуации с передачей Украине боевиков нацбатальона «Азов»* во время личной встречи в августе. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Вильнюсе по результатам саммита НАТО, передала газета «Известия».

«Нам поступил запрос на освобождение их шести командиров. Мы приняли решение дать положительный ответ. После этого в России был сделан ряд заявлений, но после того, как они узнали детали, ситуация стала позитивной», — заявил Эрдоган.

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Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев предупредил, что Турция может стать недружелюбной для России страной после передачи националистов из батальона «Азов»* киевскому режиму и заявления о необходимости скорого вступления Украины в НАТО.

Как напомнил сенатор, Зеленский посетил Анкару 7 июля. Именно после этого турецкая сторона стала принимать «провокационные решения».

*Батальон «Азов» — признан террористической организацией и запрещен в России.