Турецкие пожарные за три дня не смогли потушить лесной пожар в Мармарисе

Турецкие пожарные третий день борются с лесным пожаром в районе курортного города Мармарис. Глава МВД страны Сулейман Сойлу заявил, что правоохранителям удалось выяснить причину возгорания. Он пообещал раскрыть информацию в ближайшее время.

«Наше Министерство лесного хозяйства очень хорошо осуществляет планирование. Безопасность тоже обеспечивается. Мы установили, как начался пожар. Работаем. Мы поделимся этим в ближайшее время», — сказал министр журналистам. Его слова привело РИА «Новости».

Тем временем пожарные продолжают бороться с огнем. Тушению мешает сильный ветер, из-за которого пламя быстро распространяется. В результате пожара уже пострадало порядка 3000 гектаров леса.

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи сообщил, что местные власти рассматривают диверсию в качестве причины возникновения лесного пожара. По информации телеканала TRT, правоохранители уже задержали подозреваемого в поджоге.

Лесной пожар начался в Мармарисе 20 июня. Жителей некоторых населенных пунктов эвакуировали, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган провел инспекцию с вертолета. Он пообещал привлечь к ответственности всех виновных.