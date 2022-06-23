Лесной пожар продолжает полыхать в турецком курортном городе Мармарис. Местные власти подозревают, что к возгоранию привела диверсия. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи.

«В настоящее время на местах работают 2600 человек. Количество борющихся с огнем самолетов достигло 41. Из своих домов эвакуировали 51 человека в качестве меры предосторожности. В отношении пожара есть подозрения о диверсии», — процитировал министра телеканал TRT Haber.

Как отметил Киришчи, тушение огня осложняет высокая температура и сильный ветер, раздувающий пламя. Он выразил надежду, что взять ситуацию под контроль удастся в четверг, 23 июня.

Лесной пожар вспыхнул в Мармарисе 20 июня. На борьбу с огнем отправили как наземную технику, так и вертолеты. Также на место прибыли сотрудники экстренных служб из Измира, Анталии и Денизли.

Местные журналисты сообщили, что пожар мог начаться одновременно в трех разных местах, что говорит о возможном поджоге. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрел местность с вертолета. Он пообещал привлечь к ответственности всех виновных.