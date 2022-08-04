Специалисты координационного центра в Стамбуле досмотрели сухогруз Razoni с украинским зерном. По итогам инспекции его отпустили в пункт назначения — Ливан. Видео с процедурой показало Минобороны Турции.

Первый в рамках зернового соглашения сухогруз с 28 тысячами тонн кукурузы вышел из порта Одессы 1 августа. Razoni под флагом Сьерра-Леоне подошел к черноморскому входу в пролив Босфор вечером 2 августа и бросил якорь в отведенном для него месте. Объединенная инспекционная группа 3 августа, в 10:00, выдвинулась к нему.

Инспекторы проверили документы моряков, осмотрели помещения сухогруза, резервуары для хранения зерна и саму кукурузу. Они пообщались с командой и дали заключение.

«После досмотра сухогруз Razoni вновь отправился в путь для доставки сопутствующего зерна в Ливан. Курс корабля в Ливан продолжается по плану», — сообщили в Минобороны Турции.

Соглашения по вывозу зерна из украинских портов подписали ООН, Украина, Россия и Турция по итогам переговоров в Стамбуле. За организацию отвечает совместный Координационный центр.