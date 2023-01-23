Мир 23 января 2023, 00:02 Власти Турции оценили, сколько времени займет одобрение заявки Швеции в НАТО Представитель Турции Алтун не назвал точных сроков одобрения заявки Швеции в НАТО РИА «Новости»

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Процесс ратификации Турцией заявки Швеции на членство в НАТО займет «столько времени, сколько потребуется». Такое заявление сделал глава президентского управления по коммуникациям Турции Фахреттин Алтун в интервью газете Dagens Nyheter.

Алтун напомнил, что Греция наложила вето на вступление Северной Македонии в Североатлантический альянс «по весьма тривиальному поводу» Это произошло из-за названия страны. Как уточнил Алтун, «это длилось десятилетие».

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В результате для того, чтобы войти в состав НАТО, Македонии пришлось изменить свое название, добавил глава президентского управления по коммуникациям Турции.

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«Озабоченности Турции куда серьезнее: речь идет о террористических атаках, убивших тысячи невинных людей», — сказал он.

Также Алтун припомнил публичное сожжение Корана лидером правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмусом Палуданом. Последний сделал это перед посольством Турции в Стокгольме. Это действия Алтун сравнил с Хрустальной ночью в Германии 1938 года, когда нацисты сжигали священные тексты Торы.

Российский сенатор Алексей Пушков счел, что отказ Турцией в одобрении заявки Швеции на вступление в НАТО станет достойным ответом страны на акции в Стокгольме.