Власти Турции назвали главной задачей организацию встречи Путина с Зеленским

Турция назвала своей главной задачей на сегодня организовать встречу между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Турция убеждена в возможности достижения мирного соглашения между сторонами.

«Мы держим свои каналы общения с обеими сторонами открытыми. Это очень важно, и наши старания направлены на то, чтобы организовать прямую встречу президентов России и Украины», — сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. Его слова привел ТАСС.

«Сегодня главная задача — организовать встречу на высшем уровне», — подчеркнул представитель турецкого лидера.

Калын напомнил, что первая встреча на уровне глав МИД России и Украины состоялась во время проведения дипломатического форума в Анталье.

Турция, по его словам, убеждена в возможности достижения мирного соглашения между сторонами.

«Мирное соглашение возможно. Сейчас вопрос лишь стоит в том, когда и каким образом оно будет достигнуто», — заметил представитель Эрдогана.

Китай призвал руководство США и стран НАТО к диалогу с Россией по вопросу обеспечения безопасности и ситуации на Украине. Замглавы китайского МИД Лэ Юйчэн также заявил, что после окончания холодной войны, вместо прекращения своего существования НАТО продолжил расширяться и усиливаться. Юйчэн напомнил, что блок участвовал в вооруженных конфликтах в Югославии, Ираке, Сирии и Афганистане.