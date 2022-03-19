Китай призвал США и НАТО к диалогу с Россией по ситуации на Украине

Китайские власти призвали руководство США и стран НАТО к диалогу с Россией по вопросу обеспечения безопасности и ситуации на Украине. Об этом сообщил замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн.

«США и НАТО следует наладить диалог с Россией, чтобы обсудить суть украинского кризиса. Также это нужно, чтобы устранить опасения по теме безопасности как России, так и Украины», — привело слова заместителя министра издание The Associated Press.

Также Юйчэн высказался о роли НАТО после окончания холодной войны. Он заявил, что вместо прекращения своего существования Североатлантический альянс продолжил расширяться и усиливаться. Блок участвовал в вооруженных конфликтах в Югославии, Ираке, Сирии и Афганистане.

«Несложно спрогнозировать последствия движения в таком направлении. Кризис на Украине — это предупреждение как раз об этом», — подчеркнул замглавы МИД Китая.

Говоря о России и расширении НАТО, дипломат сказал, что загнанная в угол ядерная держава может привести к ужасным последствиям.

Ранее политолог Данила Гуреев заявил «360», что при сотрудничестве Китая и России в нынешней ситуации США и блок НАТО останутся одни в этом мире.