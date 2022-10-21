Власти Техаса обвинили Google в незаконном сборе биометрических данных | 360°

Мир 21 октября 2022, 05:36 Власти Техаса обвинили Google в незаконном сборе биометрических данных Reuters: власти Техаса подали иск к Google за незаконный сбор биометрических данных Unsplash

Читать 360tv в

Власти американского штата Техас подали иск в отношении IT-гиганта Google из-за многолетнего незаконного сбора биометрических данных граждан, сообщило агентство Reuters.

В этом штате более 10 лет назад принят закон, запрещающий компаниям собирать снимки, аудио и другие данные пользователей без их согласия. По мнению властей, техасцы стали «дойными коровами», которые приносят прибыль Google.

Реклама

В США уже неоднократно обвиняли компанию в незаконном обращении с данными. До этого штат Аризона отсудил 85 миллионов долларов по аналогичному обвинению. В январе 2022 года иски к Google подали Индиана, Вашингтон и Колумбия. Руководство технологической корпорации пока не прокомментировало новое обвинение.

Реклама

Ранее россиян предупредили, что Google, Apple и Microsoft могут заблокировать сертификаты безопасности при переходе на российские интернет-ресурсы. Таким образом соединение прервется. Этого можно избежать, если перейти на отечественные аналоги зарубежных браузеров.