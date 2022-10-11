Чем заменить Chrome и Safari в 2022 году: «Яндекс Браузер», «Атом», «Спутник» | 360°

Технологии 11 октября 2022, 19:46 Поделиться Telegram

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Viber Россиян предупредили об опасности Chrome и Safari. На помощь придут отечественные браузеры Эксперт Мясоедов: «Яндекс», «Атом», «Спутник» заменят иностранные браузеры в России Источник фото: unsplash

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Жителей России предупредили, что привычные зарубежные браузеры — Safari, Edge или Chrome — могут заблокировать сертификаты безопасности для доступа к отечественным ресурсам. Их вправе отозвать Google, Apple и Microsoft, которым принадлежат упомянутые программы, сообщили «Известия». Однако бояться этого не стоит, уверены специалисты: переход на российские браузеры поможет решить проблему.

Что такое сертификаты безопасности сайтов

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев объяснил «360», что сертификаты безопасности сайтов — это определенные протоколы, позволяющие браузеру понять, что ресурс, на который хочет перейти пользователь, подлинный и не содержит угроз.

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Случаи отзыва сертификатов безопасности у российских порталов начались еще весной, рассказал эксперт. Тогда некоторые сайты остались без документов от зарубежных удостоверяющих центров. В ответ Национальный удостоверяющий центр стал выдавать отечественные сертификаты безопасности. Однако иностранные браузеры могут перестать рассматривать их как доверенные.

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«Вместо того чтобы просто предупредить пользователя о возможной проблеме с сертификатом безопасности и дальше предоставить ему возможность принять решение, хочет ли он продолжить работу с этим сайтом, браузер сам принимает решение — и разрывает соединение, считая, что он от чего-то защитит пользователя», — отметил Парфентьев.

Пример ошибки, которую выдает браузер при проблемах с сертификатом безопасности

Сертификаты безопасности шифруют трафик, прежде чем установить соединение, добавил специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности, хакер Сергей Вакулин.

Сертификат безопасности служит для удостоверения конкретного сайта и предназначается для передачи данных в зашифрованном виде. Такие сертификаты нужны, чтобы третье лицо не смогло перехватить данные Сергей Вакулин.

Если браузер не может получить документ или если сертификат заблокирован, сайт либо не откроется, либо информация на нем будет отображаться некорректно, рассказал «360» директор и партнер «ИТ-Резерв», эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов. А на госуслугах, системах торгов и в банковских приложениях может не работать электронная цифровая подпись.

Когда сайт все же открывается, велик риск того, что информацию с него перехватят злоумышленники. Поэтому эксперты советуют обращать пристальное внимание на безопасность ресурсов, на которых нужно вводить персональные данные или платежные реквизиты. О защищенности говорит символ закрытого замка в начале адресной строки.

Установить сертификаты безопасности

С аналогичными проблемами сталкивались пользователи Windows 7 после того, как Microsoft перестала обслуживать эту операционную систему в сентябре 2021 года, рассказал Вакулин.

Пример ошибки, которую выдает браузер при проблемах с сертификатом безопасности

В некоторых случаях пользователь может сам решить вопрос: придется установить сертификат безопасности нужного сайта в настройках компьютера, объяснил эксперт.

«Для этого существует локальный реестр сертификатов, который доступен на устройстве. Вы можете самостоятельно загружать сертификаты, чтобы веб-сайты открывались. В противном случае браузер может писать, что этот сертификат безопасности не поддерживается», — объяснил собеседник «360».

РИА «Новости»

Отечественные браузеры

Мясоедов подчеркнул, что даже если ручная установка сертификатов безопасности окажется не под силу, россиянам не стоит бояться: существует достаточное количество браузеров, которые хорошо работают и могут заменить продукты Google, Microsoft и Apple.

«Наиболее распространенные браузеры приятны для повседневного серфинга в плане интерфейса. Что касается их работы со специализированным ПО или на специализированных сайтах, они достаточно давно не очень хорошо функционировали. Для этого как раз и скачивают какие-то нишевые браузеры», — уверен эксперт.

Урван Парфентьев добавил, что наиболее простое решение в случае вынужденного отказа от привычных иностранных браузеров — переход на российские технологические решения.

Никаких неудобств не возникнет, поскольку конкуренция настолько велика, этих браузеров так много, что каждый чем-то удобен. Это просто дело привычки Павел Мясоедов.

Среди таких продуктов Мясоедов отметил браузер Chromium, который лучше всего работает с разными криптографическими приложениями вроде электронных ключей для осуществления цифровой подписи. Для простого интернет-серфинга подойдет обычный «Яндекс Браузер» или «Атом».

Также среди отечественных браузеров отмечают Uran и «Спутник», напоминающие по оформлению и принципу работы Chrome от компании Google.

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