Власти Стамбула заявили об отсутствии жертв при аварии с танкером в Босфоре

Инцидент с танкером в проливе Босфор в Стамбуле не привел к человеческим жертвам, ущерба для окружающей среды нет. Об этом сообщила администрация города.

«В результате инцидента с танкером пострадавших нет, ущерба окружающей среде и материальных потерь нет. Операция по буксировке танкера планируется закончить в ближайшие минуты» — приводит РИА «Новости» сообщение администрации Стамбула.

В нем также указано, что движение по проливу будет восстановлено сразу же, как только буксировка танкера будет закончена.

Из-за аварии на танкере RAVA был перекрыт пролив Босфор. На судне, которое везло нефть, сломалось рулевое управление. Танкер начал дрейфовать в сторону берега. Его остановили в 300 метрах от береговой линии буксирами береговой охраны, срочно прибывшими на место происшествия.

Движение по Босфору было перекрыто в обе стороны.