Движение по Босфору перекрыли из-за неуправляемого танкера

В Турции остановили движение судов по проливу Босфор. Причиной стала авария на танкере, сообщил турецкий телеканал NTV.

Отмечается, что корабельный трафик приостановлен в районе Стамбула. Танкер потерял управление. На судне RAVA, которое везло нефть, сломалось рулевое управление. Оно начало дрейфовать в сторону берега. Танкер остановили в 300 метрах от береговой линии буксирами береговой охраны, срочно прибывшими на место происшествия. Движение по Босфору, уточнил телеканал, перекрыто в обе стороны.