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    28 мая 2021, 20:57

    Движение по Босфору перекрыли из-за неуправляемого танкера

    Александра Ломейко

    В Турции остановили движение судов по проливу Босфор. Причиной стала авария на танкере, сообщил турецкий телеканал NTV.

    Отмечается, что корабельный трафик приостановлен в районе Стамбула. Танкер потерял управление.

    На судне RAVA, которое везло нефть, сломалось рулевое управление. Оно начало дрейфовать в сторону берега. Танкер остановили в 300 метрах от береговой линии буксирами береговой охраны, срочно прибывшими на место происшествия.

    Движение по Босфору, уточнил телеканал, перекрыто в обе стороны.