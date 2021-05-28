Движение по Босфору перекрыли из-за неуправляемого танкера
В Турции остановили движение судов по проливу Босфор. Причиной стала авария на танкере, сообщил турецкий телеканал NTV.
Отмечается, что корабельный трафик приостановлен в районе Стамбула. Танкер потерял управление.
На судне RAVA, которое везло нефть, сломалось рулевое управление. Оно начало дрейфовать в сторону берега. Танкер остановили в 300 метрах от береговой линии буксирами береговой охраны, срочно прибывшими на место происшествия.
Движение по Босфору, уточнил телеканал, перекрыто в обе стороны.