Мир 06 декабря 2022, 04:16 Власти США призвали отчитаться за каждый выделенный для Украины цент Конгрессвумен Грин призвала власти США отчитаться за каждый выделенный для Украины цент

Американские власти должны отчитаться перед населением страны за каждый выделенный цент в рамках военной помощи Украине. Об этом в Twitter заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

«Американский народ имеет право знать, на что тратится каждый цент, потому что именно американцы трудились для того, чтобы заработать эти деньги», — написала она.

По словам политика, президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть США в третью мировую войну. Она подчеркнула, что руководству страны нужно прекратить все его просьбы о предоставлении денег и оружия. Тейлор Грин отметила необходимость проведения аудита выделенных средств.

Конгрессвумен уже не первый раз говорит об отчетности по финансовой помощи Украине. Ранее она составила резолюцию, которую поддержали 10 ее однопартийцев. Как заявлял обозреватель аналитического центра The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity Рон Пол, США все больше недовольны действиями Зеленского. В стране начинается хоть пока и небольшой, но растущий протест.