Мир 23 ноября 2022, 04:38 Недовольство действиями Зеленского стало расти в США Аналитик Пол: США все больше недовольны действиями Зеленского РИА «Новости»

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Действия президента Украины Владимира Зеленского вызывают все больше недовольства у американских властей. Об этом заявил обозреватель аналитического центра The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity Рон Пол.

По словам автора материала, мир оказался в шаге от ядерной войны, когда украинский лидер призвал НАТО к военным действиям из-за ракеты, упавшей на польскую землю.

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«В то время как американские СМИ, администрация президента США Джо Байдена и обе партии в Конгрессе рассматривали Зеленского как святого, на этот раз произошло нечто беспрецедентное: администрация Байдена оказала сопротивление. По сообщениям прессы, несколько звонков Зеленского Байдену остались без ответа», — отметил Пол.

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Он добавил, что в США возник хоть и небольшой, но растущий протест. Член палаты представителей от Джорджии Марджори Тейлор-Грин призвала проверить отчетность по финансовой помощи Украине. Ее резолюцию поддержали десятки человек. Также конгрессмен Мэтт Гетц заявил, что не станет больше голосовать за предоставление помощи киевским властям.

Как подчеркнул обозреватель, когда шумиха утихнет, многие американцы поймут, что ситуация обернулась абсолютным фиаско.